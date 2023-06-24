Çeçen birlikler Rostov'a ulaştı - Son Dakika
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Çeçen birlikler Rostov'a ulaştı

24.06.2023 18:04

Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov'un gönderdiği birlikler, Wagner'in silahlı ayaklanmasına karşı mücadele etmek için Rostov'a ulaştı. Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla bölgeye giriş yaparken, Wagner savaşçıları da kritik noktalarda bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri muhtemel çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam ediyor.

Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı ayaklanma devam ediyor. Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini açıkladıktan sonra harekete geçti. Kadirov, Wagner'in ele geçirdiği Rostov'a birlik gönderdi.

Çeçen birlikler ile Wagner savaşçıları Rostov'da karşı karşıya! Sıcak çatışma an meselesi

KADİROV: HAZIRIZ!

Wagner'in başkaldırması sonrası Çeçen lider Kadirov, Rusya lideri Putin'in yanında yer aldı. Wagner Grubu'nu ihanetle suçlayan Kadirov, legram hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "Rusya'nın sırtından bıçaklanması" ve "gerçek bir askeri isyan" şeklinde nitelendirdi.

Halkın seçtiği bir başkomutana sahip olduklarını ifade eden Kadirov, "Putin, ulusa sesleniş konuşmasında yaşananları 'silahlı isyan' şeklinde değerlendirdi. Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum. Yaşananlar devlete karşı bir meydan okumadır ve herkes bu meydan okumaya karşı ulusal liderin (Putin) etrafında birleşmelidir. Çeçenistan Cumhuriyeti'nde konuşlanan Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar'a bağlı birlikler bölgeye doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini ve devleti korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalıdır. Eğer bunun için sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız." dedi.

Çeçen birlikler ile Wagner savaşçıları Rostov'da karşı karşıya! Sıcak çatışma an meselesi

ÇEÇEN BİRLİKLERİ ROSTOV'DA

Putin'e net bir şekilde desteğini ilan eden Kadirov, açıklamasının hemen ardından harekete geçerek, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov'a gönderdi. Wagner'in kontrolündeki Rostov'a hareket eden çok sayıda Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı.

Çeçen birlikler ile Wagner savaşçıları Rostov'da karşı karşıya! Sıcak çatışma an meselesi

ÇEÇENLER İLE WAGNER SAVAŞÇILARI KARŞI KARŞIYA

Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov'a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov'un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de muhtemel çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam ediyor.

Çeçen birlikler ile Wagner savaşçıları Rostov'da karşı karşıya! Sıcak çatışma an meselesi
Kaynak: İHA
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Rusya'da Wagner isyanı devam ediyor Rusya'da Wagner isyanı devam ediyor

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