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Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi - Son Dakika

Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi

22.12.2021 09:09
Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi

Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı'na misilleme olarak Türkiye'yi tehdit etti. Kadirov, "Erdoğan'a sesleniyorum: Kararını ver! Karşılık verme hakkımız var. Mesela bir parka Öcalan'ın ismini vermemiz gayet uygun olurdu" ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede şehit olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, haddini aşarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir mesaj yayınladı.

KADİROV'DAN SKANDAL SÖZLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"ÇEÇENİSTAN'A ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir parka ismini vermekle tehdit etti.

Kadirov, "Erdoğan'a sesleniyorum: Kararını ver! Ya açıkça teröristleri destekleyen bir devlet olursun ya da Rusya ile dürüst ilişkileri desteklersin. Karşılık verme hakkımız var. Mesela Grozni'deki bir parka Öcalan'ın ismini vermemiz gayet uygun olurdu" diye konuştu.

DUDAYEV KİMDİR?

27 Ekim 1991'de yapılan seçimlerde %85 oranında oy alarak Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı'na seçildi. Cevher Dudayev, Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askerî harekâta karşı cihat ilan etti, Dudayev'in liderliğindeki Çeçen halkı, iki yıla yakın bir süre devam edecek çatışmalara başladı.

Cevher Dudayev, 21 Nisan 1996'da Rus bir senatörle telefonda görüşürken telefon sinyalinden konumu tespit edildi ve lazer güdümlü savaş uçağı füzesiyle öldürüldü. Ölümünün ardından Rus asıllı eşi Alla Dudayeva, Cahar Dudayev'in mücadelesini anlatan "Milyon Birinci" isimli kitabını yazdı. Kitap, Türkçeye de çevrildi.Kitap, ismini Reuters ile yaptığı röportajda söylediği, "Çeçenlerin bir milyon generali var, ben milyon birinciyim sözünden almıştı.

Abdullah Öcalan, Çeçenistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi - Son Dakika
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