Çekya'da Okullarda Elektronik Cihaz Yasağı - Son Dakika
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Çekya'da Okullarda Elektronik Cihaz Yasağı

Çekya\'da Okullarda Elektronik Cihaz Yasağı
21.07.2026 10:33
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Çekya, 2027'den itibaren okullarda cep telefonu ve akıllı saat kullanımını yasakladı.

ÇEKYA hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik iletişim cihazlarının kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, okullarda cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısı kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Parlamentoda da onaylanması halinde 1 Eylül 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan tasarı kapsamında söz konusu yasak; anaokullarını, ilkokulları, ortaokulları ve liselerin ortaokul yaş grubuna denk gelen alt kademelerini kapsayacak.

Yasağa ilişkin detayların da paylaşıldığı tasarıya göre kısıtlama yalnızca dersliklerle sınırlı kalmayacak; teneffüslerde, okul yemekhanelerinde, okul sonrası etüt merkezlerinde ve kulüplerde de geçerli olacak. Çekya hükümeti, söz konusu uygulamanın öğrencilerin konsantrasyonunu, akademik başarısını ve genel okul ortamını iyileştirmeyi amaçladığını vurgularken, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki olumlu örneklere atıfta bulundu.

Öte yandan, ülkedeki muhalefet partisi yasağa karşı çıkarak, bu adımın çocukların dijital okuryazarlığına zarar vereceğini savundu.

Kaynak: DHA

Çek Cumhuriyeti, Cep Telefonu, Teknoloji, Politika, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çekya'da Okullarda Elektronik Cihaz Yasağı - Son Dakika

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