90 milyon dolarlık yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay - Son Dakika
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90 milyon dolarlık yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay

90 milyon dolarlık yat Türkiye\'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay
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Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait olduğu belirtilen 90 milyon dolar değerindeki Elysian adlı yat, Bodrum'a demir attı. Ziyaretin zamanlaması ise dikkat çekti. İngiliz devi, yaklaşık 2 ay sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait Elysian adlı yatın rotası Türkiye oldu. Yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki lüks yat, Bodrum'a demir attı.

90 milyon dolarlık yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> detayı ayrı olay

90 MİLYON DOLARLIK DEV YAT BODRUM'DA

İhtişamıyla dikkat çeken Elysian'ın değerinin 90 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait olan yatın Bodrum'a gelişi, İngiliz ekibinin Türkiye'de oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir ayrıntıyı da beraberinde getirdi.

90 milyon dolarlık yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay

LIVERPOOL 2 AY SONRA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Liverpool, yaklaşık iki ay sonra bu kez futbol için Türkiye'ye gelecek. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev karşılaşma Kadıköy'de oynanacak. 

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Son Dakika Spor 90 milyon dolarlık yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zeki zeki:
    2 ay sonraki maç ile nasıl hemen bir bağ kurdunuz hayret :))))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 90 milyon dolarlık yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay - Son Dakika
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