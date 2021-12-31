"Cemal Kaşıkçı'nın katilleri lüks villalarda yaşıyor!" İngiliz basını iddia etti!

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın suikast timindeki bazı kişilerin Riyad'da lüks villalarda yaşadığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan hükümetine muhalif olan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüş, cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı'nın ölümü Suudi Arabistan tarafından 18 gün sonra doğrulanmıştı.

7 YILDIZLI YERLEŞKEDE YAŞIYORLAR

İngiliz Guardian gazetesinin Suudi istihbaratından üst düzey yetkililerle bağlantılı bir kaynağa dayandırdığı özel habere göre, Kaçıkçı'yı öldüren timden en az üç kişi, cinayet nedeniyle suçlu bulunmalarına rağmen Riyad'da Suudi hükümeti tarafından işletilen 7 yıldızlı bir yerleşkede yaşıyor ve çalışıyor.

Guardian'a konuşan kaynak, söz konusu yüksek güvenlikli sitede suikast timindeki isimleri gören görgü tanıklarının durumu doğruladığını aktardı. 2019-2020 tarihlerinde görülen bu kişilerin sitedeki çalışma alanları ve spor salonunu da kullandığı, son derece rahat göründükleri ve aile üyelerinin sık sık kendilerini ziyaret ettiği belirtildi.

HAPSE MAHKUM EDİLDİLER AMA!

Kaşıkçı cinayetinden yargılanan kişiler, Suudi Arabistan'daki mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ancak birçok kesim davanın kurmaca olduğunu savunmuştu. Suikast timindeki bazı kişiler idama mahkum olmuş, daha sonra cezaları müebbet hapse çevrilmişti.

Guardian'ın haberine göre, suikast timindeki isimlerin dışarıda özgürce dolaşması, Riyad'ın Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanacağı yönündeki sözüne dair şüpheleri artıracak.

ABD istihbaratının bu yılın başlarında açıkladığı bir istihbarat raporunda, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayıyla öldürüldüğü belirtilmişti.