Ceuta\'da Göçmen Krizi: 49 Bin Geçiş

(ANKARA) - İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 49 bin göçmenin son 24 saatte Fas'tan deniz ve kara yoluyla Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'ya geçtiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Geçişler sırasında en az 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Fas sınırında düzeni yeniden sağlamak amacıyla bölgeye 200 özel eğitimli polis ve 60 asker konuşlandırdı.

İspanya'nın yaklaşık Kuzey Afrika'da bulunan 85 bin nüfuslu Ceuta kenti, 24 saatte yaklaşık 49 bin kişinin Fas sınırını aşmasının ardından insani ve güvenlik krizinin merkezine dönüştü. Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri olan Ceuta'da kabul merkezleri kapasitesini aşarken, refakatsiz çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler parklarda ve kaldırımlarda uyudu.

Geçişlerin bir bölümü, göçmenlerin Fas kıyısından yüzerek veya deniz simitleriyle sınırı belirleyen mendireğin çevresinden ilerlemesiyle gerçekleşti. Bazı gruplar ise sınır kapılarını aşarak kente girdi. Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 18 kişi boğulma ve sınırdaki izdiham nedeniyle hayatını kaybetti.

Uluslararası basına konuşan göçmen Jadid Zacaria, polisin kendilerini durdurmaya çalıştığını ancak sınırı geçmeyi başardıklarını söyledi. Ceuta'da görev yapan Sivil Muhafızları temsil eden derneğin başkanı Rachid Sbihi ise yaşananları "ciddi bir insani kriz" olarak nitelendirdi.

İspanya hükümeti, Ceuta'daki güvenlik güçlerine destek vermek üzere ana karadan 200 özel eğitimli polis ile 60 asker gönderdi. Silahlı Kuvvetlerin Sivil Muhafızlara sınır güvenliği ve kentte düzenin sağlanmasında yardım edeceği açıklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın güvenlik güçleri ve yerel yetkililerle görüşmek üzere Ceuta'yı ziyaret etmesi planlandı.

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümet "Ceuta'daki duruma derhal yanıt vermek için tüm imkanlarıyla çalışıyor. Gerekli bütün kaynakları harekete geçiriyor, Faslı ve uluslararası makamlarla çalışıyor ve normalin mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlanması için gerekli tedbirleri hazırlıyoruz" dedi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'ya doğrudan kara bağlantısı olan diğer kenti Melilla'da da yaklaşık 300 ila 400 kişinin sınırı geçtiği ve Beni Enzar Sınır Kapısı çevresinde çatışmalar yaşandığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ceuta'dan gelen görüntüler, kontrolsüz düzensiz göçün Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. İtalya buna seyirci kalmayacak. Sınırları ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla, İspanya ile Schengen uygulamasının askıya alınması dahil olağanüstü önlemler almaya hazırız" ifadelerini kullandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise bu çağrıları "Avrupa dayanışması bekliyoruz, partizan demagoji değil" olarak nitelendirdi.