Ceuta'daki Göç Krizi Avrupa İçin Stres Testi - Son Dakika
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Ceuta'daki Göç Krizi Avrupa İçin Stres Testi

Ceuta\'daki Göç Krizi Avrupa İçin Stres Testi
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Almanya Dışişleri Bakanı, Ceuta'daki düzensiz göç krizini AB için kritik bir test olarak nitelendirdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göç krizinin Avrupa için 'büyük bir stres testi" olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarının korunmasının "mutlak öncelik" olması gerektiğini söyledi.

Wadephul, İspanya ile Fas'ın iş birliği sayesinde krizin kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Düzensiz göçün yönetilebilmesi için AB'nin Avrupa dışındaki ülkelerle iş birliği yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Wadephul, bu süreçte Fas'ın önemli bir ortak olduğunu dile getirdi.

Ceuta'da yaşananları Avrupa için "büyük bir stres testi" olarak nitelendiren Alman Bakan, olayın AB'nin dış sınır güvenliği konusundaki kırılganlığını da ortaya çıkardığını söyledi. Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunan Wadephul, Schengen sisteminin korunabilmesi için AB dış sınırlarının daha etkin şekilde güvence altına alınmasını istedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de daha önce yaptığı açıklamada, AB dış sınırlarının daha güçlü korunması gerektiğini vurgulamıştı. Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Başkanı Manfred Weber ise Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini savundu. Weber, olağanüstü durumlarda AB'nin sınır yönetiminde daha doğrudan rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, Ceuta'daki gelişmeler nedeniyle İspanya'yı eleştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasını önerirken, Finlandiya da bu görüşe destek verdi. Ancak hukukçular, mevcut AB mevzuatına göre bir üye ülkenin Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasının hukuken mümkün olmadığını ifade ediyor.

İspanyol makamlarının verdiği bilgiye göre, son günlerde yaklaşık 60 bin düzensiz göçmen Fas'tan Ceuta'ya geçmeye çalıştı. Göçmenlerin önemli bölümü deniz yolunu kullanırken, olaylarda en az 67 kişi yaşamını yitirdi.

AB İçişleri Bakanları'nın, Ceuta'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere salı günü olağanüstü toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Almanya, Stres, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ceuta'daki Göç Krizi Avrupa İçin Stres Testi - Son Dakika

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