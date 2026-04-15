Cevdet Yılmaz Kazakistan\'ı Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da Kazakistan Ulusal Müzesi ile Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan Başbakanı Sayın Oljas Bektenov ile birlikte Astana'da, zengin tarihi mirasını sergileyen Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi ile eğitimden girişimciliğe, Ar-Ge'den kamu teknolojilerine uzanan bütüncül bir yapay zeka ekosistemi sunan Alem AI Uluslararası Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret ettik. Bu iki önemli kurum, Kazakistan'ın hem köklü geçmişini koruma hem de dijital dönüşüm vizyonunu ileriye taşıma konusundaki vizyonunu yansıtmakta önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.