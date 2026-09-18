Cevdet Yılmaz KKTC'de bağımlılıkla mücadelede tecrübe paylaşımının süreceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz KKTC'de bağımlılıkla mücadelede tecrübe paylaşımının süreceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz KKTC\'de bağımlılıkla mücadelede tecrübe paylaşımının süreceğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'na katıldı. Yılmaz, Türkiye'nin kurumsal tecrübesini KKTC ile paylaşmaya ve Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını bağımlılıktan koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, akademisyenler, uzmanlar ve her iki ülkenin ilgili kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programa ilişkin sanal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bağımlılığın bireyleri, aileleri ve toplumu tehdit eden çok boyutlu bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Bağımlılıkla mücadelede önleyici politikaların önemine vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Bağımlılık; uyuşturucu ve tütünden teknoloji, dijital oyun, sanal bahis ve kumara kadar değişen biçimleriyle bireyleri, ailelerimizi ve toplumumuzu tehdit eden çok boyutlu bir sorun haline gelmiştir. Bu tehdide karşı en güçlü cevabımız, önleyici politikaları esas alan, aileyi ve çocuklarımızı koruyan, tedavi ve rehabilitasyonu sosyal uyumla tamamlayan güçlü bir koordinasyondur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tecrübesini KKTC ile paylaşmayı sürdüreceğini kaydeden Yılmaz, şunları aktardı:

"Türkiye olarak sahip olduğumuz kurumsal tecrübeyi ve saha birikimini KKTC ile paylaşmaya, Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını ve ortak geleceğimizi bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, bağımlılığa karşı ortak mücadelemizi güçlendirecek somut adımlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:16:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz KKTC'de bağımlılıkla mücadelede tecrübe paylaşımının süreceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement