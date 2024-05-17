Cezayir'de 26 yıl sonra kayıp olan kişi ağılda bulundu - Son Dakika
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Cezayir'de 26 yıl sonra kayıp olan kişi ağılda bulundu

Cezayir\'de 26 yıl sonra kayıp olan kişi ağılda bulundu

Cezayir'de 26 yıl önce kaybolan Omar bin Omran, evinden sadece 200 metre ötede bir komşusunun ağılında bulundu. Omran, Cezayir İç Savaşı sırasında kaybolmuş ve yetkililer şimdi onu alıkoyduğu şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Omran'ın bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.05.2024 03:49
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Cezayir'de 26 yıldır kayıp olan Omar bin Omran, evinden 200 metre ötede, bir komşusunun ağılında bulundu.

Omran 1990'larda, Cezayir İç Savaşı sırasında kaybolduğunda 10'lu yaşlarındaydı.

Yetkililer, şimdi 45 yaşında olan Omran'ı alıkoyduğu şüphesiyle, 61 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

Cezayir'de 1990'larda hükümet ve İslamcı gruplar arasında iç savaş yaşanıyordu.

11 yıl süren ve 2002'de biten çatışmalarda yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü, en az 20 bin kişinin de kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Ailesi de kaybolan Omran'ın bu kişiler arasında olduğunu düşünüyordu.

Ancak Omran kaybolmasının üzerinden 26 yıl geçtikten sonra, 12 Mayıs'ta büyüdüğü evin yakınındaki bir evin ağılında, saman yığınlarının altında bulundu.

Savcılık, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve jandarmanın eve giderek yaptığı aramada Omran'ı bulduğunu açıkladı.

Adli yetkililer, şüphelinin jandarma baskını sırasında kaçmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ekledi.

Adalet Bakanlığı da soruşturmanın sürdüğünü, Omran'ın tıbbi ve psikolojik destek aldığını açıkladı.

Omran kendisini kurtaranlara yaptığı açıklamada, esir tutulduğu yerden bazen ailesini gördüğünü ancak "esir alan kişinin kendisine yaptığı "büyüden" ötürü sesini çıkarıp yardım isteyemediğini söyledi.

Omran'ın annesi 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Cezayir'de 26 yıl sonra kayıp olan kişi ağılda bulundu - Son Dakika

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