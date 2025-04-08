Cezayir ve Mali arasında tüm uçuşlar yasaklandı - Son Dakika
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Dünya

Cezayir ve Mali arasında tüm uçuşlar yasaklandı

Cezayir ve Mali arasında tüm uçuşlar yasaklandı

Cezayir'de Mali'ye ait silahlı bir gözlem dronunun hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğü bildirildi. Olayın ardından Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Cezayir hava sahasının Mali'ye ve Mali'den uçuşlara yasaklandığını açıkladı. Cezayir Savunma Bakanlığı, dronun enkazının sınırın 9,5 kilometre güneyinde bulunduğunu belirtti.

08.04.2025 11:11
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Cezayir Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da silahlı bir gözlem dronunun, Sahra kırsalındaki Tinzaouaten bölgesi yakınlarında ülke hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle silahlı bir gözetleme insansız hava aracını düşürdüğünü ve dronun enkazının sınırın 9,5 kilometre güneyinde bulunduğunu açıkladı.

KARAR TEKRARLAYAN İHLALLER NEDENİYLE ALINDI

Cezayir Dışişleri Bakanlığı ise radar fotoğraflarını içeren olaya ilişkin verilerin, Cezayir hava sahasının 1,6 km ihlal edildiğini gösterdiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, Cezayir hava sahasının tekrarlayan ihlalleri nedeniyle Mali'ye ve Mali'den uçuşlara yasaklandığı kaydedildi. Mali Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Cezayir'in 'uluslararası terörü desteklemeye ısrar ettiği' gerekçesiyle Mali hava sahasının tüm Cezayir uçaklarına kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Cezayir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezayir ve Mali arasında tüm uçuşlar yasaklandı - Son Dakika

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