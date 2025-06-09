CHP Berlin Birliği'nden Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

Haber: İlhan Baba | BERLİN

(BERLİN) - Almanya'nın Berlin kentinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Berlin Birliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin imzasıyla yayımlanan mesajda, Zeyrek'in halkla iç içe yönetim anlayışı ve çalışkanlığına dikkat çekilerek, "Başkan Zeyrek'in ilkeli ve kararlı duruşu yerel yönetim anlayışına örnek teşkil etmiştir. Sadece Manisa'da değil, onu tanıyan herkesin gönlünde taht kurmuştur" ifadelerine yer verildi.

Zeyrek'in görev süresince sosyal adalet ve eşitliği temel ilke edindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla gönüllerde yer edinen Ferdi Zeyrek; yalnızca bir belediye başkanı değil, aynı zamanda halkın sesiydi. CHP ailesine kattığı değerler, geride bıraktığı hizmetler ve toplum yararına verdiği emekler bizlere miras olacaktır. Merhum Belediye Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Manisa halkına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."