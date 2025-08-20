Çin: ABD ile Saygı Temelinde İşbirliği Umut Ediyoruz

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "ABD ile karşılıklı saygı temelinde çalışmayı umuyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Mao, ABD'nin, iki ülke liderleri arasında daha önce varılan mutabakata uygun şekilde hareket etmesini beklediklerini söyleyerek, "ABD'nin eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde olumlu sonuçlar elde etmek için Çin ile çalışabileceğini ümit ediyoruz" dedi.

Sözcü Mao, Gazze'deki son duruma da değinerek, Çin'in Gazze'deki mevcut durumu ciddiyetle izlediğini vurguladı. Mao, "Tüm tarafların en kısa sürede ateşkesi sağlaması, bölgedeki gerilimi azaltması ve Gazze'deki insani krizi etkili şekilde hafifletmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.