Dünya

Çin: ABD ile Saygı Temelinde İşbirliği Umut Ediyoruz

20.08.2025 14:30
Çin, ABD'den eşitlik ve saygı çerçevesinde işbirliği bekliyor; Gazze'deki durumu ciddiyetle izliyor.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "ABD ile karşılıklı saygı temelinde çalışmayı umuyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Mao, ABD'nin, iki ülke liderleri arasında daha önce varılan mutabakata uygun şekilde hareket etmesini beklediklerini söyleyerek, "ABD'nin eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde olumlu sonuçlar elde etmek için Çin ile çalışabileceğini ümit ediyoruz" dedi.

Sözcü Mao, Gazze'deki son duruma da değinerek, Çin'in Gazze'deki mevcut durumu ciddiyetle izlediğini vurguladı. Mao, "Tüm tarafların en kısa sürede ateşkesi sağlaması, bölgedeki gerilimi azaltması ve Gazze'deki insani krizi etkili şekilde hafifletmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Sözcü, Son Dakika

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
