Çin, ABD\'nin Nükleer Test İddialarını Reddetti

25.02.2026 15:40
Çin Dışişleri, ABD'nin nükleer test iddialarını asılsız buldu ve CTBT'ye bağlı olduklarını vurguladı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin, Çin'in nükleer testler yürüttüğüne ilişkin iddialarını reddederek, "ABD'nin iddiaları tamamen asılsız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Yeaw'un geçen hafta New York'ta Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen bir toplantıda dile getirdiği iddialara yanıt verdi. Yeaw'un iddialarının kanıta dayanmadığı ve tamamıyla asılsız olduğunu belirten Mao, ülkesinin Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) amaç ile ilkelerini desteklediğini ve nükleer silahlara sahip 5 ülkenin nükleer testleri durdurma mutabakatına bağlı olduğunu bildirdi. Mao, "ABD kendi nükleer testlerini sürdürmek için sahte meşruiyet aramaktan vazgeçmeli" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Dünya, Son Dakika

