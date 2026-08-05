Çin, ABD'ye İHA İhracatını Yasakladı
Çin, ABD'nin yaptırımlarına karşı 6 Amerikan şirketine yaptırım uyguladı ve İHA ihracatını yasakladı.
ÇİN, Washington'ın Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarına karşılık ABD'ye insansız hava aracı ihracatını yasakladı ve 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye insansız hava aracı (İHA) ihracatının da yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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