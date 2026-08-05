Çin, ABD\'ye İHA İhracatını Yasakladı

ÇİN, Washington'ın Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarına karşılık ABD'ye insansız hava aracı ihracatını yasakladı ve 6 Amerikan şirketini yaptırım listesine aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye insansız hava aracı (İHA) ihracatının da yasaklandığı bildirildi.