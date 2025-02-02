Çin, ABD'ye Tek Taraflı Gümrük Vergisi Uygulamasından Geri Adım Atma Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Tek Taraflı Gümrük Vergisi Uygulamasından Geri Adım Atma Çağrısında Bulundu

Çin, ABD\'ye Tek Taraflı Gümrük Vergisi Uygulamasından Geri Adım Atma Çağrısında Bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulama kararına tepki göstererek, ticaret savaşının galibi olmayacağını ve iki ülke ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi gerektiğini belirtti.

02.02.2025 16:31  Güncelleme: 16:32
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ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ticaret savaşının galibi olmayacağını belirterek, ABD'ye tek taraflı ek gümrük vergisi uygulama kararından geri adım atma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararını duyurmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'nin fentanil sorununu gerekçe göstererek Çin'e yönelik gümrük vergisini artırma kararına karşı çıkıldığı belirtilerek, "Çin'in tutumu tutarlı ve kesindir. Ticaret savaşı ve tarife savaşı kazananı olmayacak bir yoldur. ABD'nin tek taraflı şekilde ek gümrük vergisi uygulaması, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal etmektedir. Bu, ABD'nin sorunlarını çözemeyeceği gibi, iki taraf için zararlı ve dünya için faydasızdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in dünya genelinde uyuşturucuyla mücadele politikalarını en sıkı şekilde uygulayan ve en iyi şekilde yerine getiren ülkelerden biri olduğu kaydedilerek, fentanilin ABD'nin bir sorunu olduğu ve Çin'in insani bir yaklaşım benimseyerek ABD'ye bu sorunla mücadelede destek sağladığı vurgulandı. ABD'ye yanlış politikalarını düzeltme ve Çin ile ABD arasındaki uyuşturucuyla mücadele iş birliğini koruma çağrısı yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinin teşvik edilmesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin, ABD'ye Tek Taraflı Gümrük Vergisi Uygulamasından Geri Adım Atma Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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