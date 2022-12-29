Çin'den akılalmaz görüntü! Genç kadına sokakta kaplan saldırdı

Çin'de çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Kameraya yansıyan o anlarda bir kadının kaplan saldırısına uğradığı görüldü.

BİR ANDA SALDIRDI

Görüntülerde şoförle yer değiştirmek için araçtan inen kadının bir süre yolda beklediği görüldü. O sırada ağaçlık alandan bir anda fırlayan kaplan kadına arkadan saldırdı.

DONUP KALDILAR

Kaplan, sırtından yakaladığı kadını ağaçlık alana çekerken, araçtaki kişiler dondu kaldı. Kaplanın uzaklaşmasıyla birlikte arabadan inen kişiler ağaçlık alana doğru koştu.

SONRASI BİLİNMİYOR

Öte yandan korkunç olay saniye saniye kameraya yansırken, kameranın açısının dışında kalan ağaçlık alanda ne olduğu henüz bilinmiyor.