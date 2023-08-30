Çin'de maden kazası: 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'de maden kazası: 53 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 30.08.2023 19:03

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir açık ocak madeninde meydana gelen çökme sonucu 53 kişi hayatını kaybetti.

Çin, şubat ayında ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alxa League kentinde bulunan bir açık ocak madeninin çökmesine ilişkin soruşturma raporunu salı günü kamuoyuna açıkladı. Ocakta 53 kişinin öldüğü ortaya çıktı.

ZARAR 28 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Devlet Konseyi yürütme toplantısında incelenen ve kabul edilen rapora göre, 53 kişinin ölümüne ve altı kişinin yaralanmasına neden olan kaza, ayrıca 204,3 milyon yuan (yaklaşık 28,43 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik zarara yol açtı.

SORUŞTURMANIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmalar kömür madeninin yasa dışı inşaatı ve üretimi, müteahhit inşaat şirketinin sorumsuz faaliyetleri, aracı kurum ve denetim şirketinin sahtecilik faaliyetleri, ilgili departmanların gevşek denetimi ve yerel parti komiteleri ile hükümetlerin yönetim ve gözetim eksikliği sonucunda söz konusu kazanın meydana geldiğini ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Dünya Çin'de maden kazası: 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de maden kazası: 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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