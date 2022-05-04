Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266 - Son Dakika

Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeliyi göndereceğiz" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan çok iddialı yanıt

Shanghai ve Pekin dışında, ana karadaki eyalet düzeyindeki diğer 11 bölgede, 13'ü kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaletinde olmak üzere yeni yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü. Pazartesi günü ana karada tespit edilen toplam 5.647 yeni yerel kaynaklı asemptomatik taşıyıcı vakadan 5.395'i de Shanghai'da kaydedildi.

ÇİN'DE VAKA SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Çin'de bu hafta 4.271 Kovid-19 hastası iyileşirken, hastanelerde tedavi altındaki teyitli Kovid-19 hasta sayısı 16.266 oldu. Aynı gün, Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi Shanghai'da gerçekleşti ve iki yıldan uzun bir zaman önce başlayan pandemide ana karadaki toplam Kovid-19 kayıplarının sayısı 5.112'ye çıktı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA VAKA SAYILARI TEPE NOKTASINA ULAŞMIŞTI

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, geçtiğimiz hafta vaka 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.

GÜNDE YALNIZCA BİR ÖĞÜN YEMEK

Küresel sağlık güvenliği uzmanı Dr. Eric Feigl-Ding, bölgede açlığın hızla arttığını belirterek çok daha büyük bir trajedi yaşanacağından endişe edildiğini söyledi. Kentte birçok insanın günde bir öğün yemek yediği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra karantina öncesi dönemde yemek teslimatı 30 yuana mal olurken, sonrasında teslimat ücretinin 200-300 yuana fırladığı ifade edildi.