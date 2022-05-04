Shanghai ve Pekin dışında, ana karadaki eyalet düzeyindeki diğer 11 bölgede, 13'ü kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaletinde olmak üzere yeni yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü. Pazartesi günü ana karada tespit edilen toplam 5.647 yeni yerel kaynaklı asemptomatik taşıyıcı vakadan 5.395'i de Shanghai'da kaydedildi.
Çin'de bu hafta 4.271 Kovid-19 hastası iyileşirken, hastanelerde tedavi altındaki teyitli Kovid-19 hasta sayısı 16.266 oldu. Aynı gün, Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi Shanghai'da gerçekleşti ve iki yıldan uzun bir zaman önce başlayan pandemide ana karadaki toplam Kovid-19 kayıplarının sayısı 5.112'ye çıktı.
Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, geçtiğimiz hafta vaka 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı.
Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.
Küresel sağlık güvenliği uzmanı Dr. Eric Feigl-Ding, bölgede açlığın hızla arttığını belirterek çok daha büyük bir trajedi yaşanacağından endişe edildiğini söyledi. Kentte birçok insanın günde bir öğün yemek yediği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra karantina öncesi dönemde yemek teslimatı 30 yuana mal olurken, sonrasında teslimat ücretinin 200-300 yuana fırladığı ifade edildi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Dünya › Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266 - Son Dakika