Çin'de etkisini arttıran Saola Tayfunu bir kadını uçurdu

Çin'de ülkenin güneydoğu sahillerini etkisi altına alan Saola Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Hong Kong'tan gelen görüntülerde ise bir kadının, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğu ve yerde metrelerce sürüklendiği görüldü.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin dün yapmış olduğu açıklamada, Çin'in 295 kilometre güneydoğusundaki tayfununun kuzeybatıya doğru hareket ederek Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Guangdong ve Fucien eyaletlerini etkilemesinin beklendiği bildirilmişti. Rüzgar hızı saatte 209 kilometreye kadar çıkan "kategori 4" seviyesindeki süper tayfun nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Hong Kong'tan gelen görüntülerde şiddetli rüzgarın kent merkezinde etkili olduğu ve bir kadını uçurarak metrelerce sürüklediği görüldü.

ŞEHİRLER KAPATILDI

Öte yandan tayfun nedeniyle Guangdong eyaletindeki çok sayıda şehirde eğitim yılının açılışı ertelenirken parklar, müzeler ve plajlar kapatıldı. Çin Demir Yolları, Guangdong ve Fucien'e çok sayıda tren seferinin iptal edildiğini bildirdi. Fucien eyaletinde ise ada ve sahil turları yapan gezinti teknelerinin faaliyetine ara verilirken limanlarda römorkörler teyakkuz durumuna geçirildi.