Çin'de yaşanan sel felaketinde arabasında mahsur kalan adam kurtarıldı

Wu'an şehrinde yaşanan sel felaketinde, bir adam arabasında mahsur kalarak tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı. Bölgeyi etkisi altına alan Typhoon Doksuri'nin yol açtığı şiddetli yağışlar ve sel suları, şehirde büyük hasara ve zorlu koşullara neden oldu.

Olay, devlet televizyonu tarafından kaydedilen görüntülerle duyuruldu. Bir aracın sel sularına kapılarak sürüklenmesi ve içindeki kişinin mahsur kalması, çevredeki yetkililerin ve halkın dikkatini çekti. İtfaiye ekipleri, hızla harekete geçerek kurtarma operasyonuna başladılar.

Yoğun yağmur ve sel suları nedeniyle araçta mahsur kalan adamın durumu oldukça riskliydi. Zorlu hava koşulları ve hızlı akan sel suları, kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdı. Ancak cesur itfaiyeciler, hiç tereddüt etmeden sulara atlayarak tehlike altındaki adamı kurtarmak için mücadele ettiler.

Dramatik anlar, devlet televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Görüntülerde, itfaiyecilerin araca yanaşması, sel sularının aracı sürüklemeye devam ettiği ve içindeki adamın paniğe kapılarak yardım beklediği görüldü. Ancak itfaiye ekipleri kararlılıkla ve profesyonel bir şekilde müdahale ederek adamı güvenli bir şekilde kurtardılar.

Bu olay, Typhoon Doksuri'nin yol açtığı sel felaketinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, sel suları ve su baskınları, pek çok insanın hayatını tehdit ediyor ve maddi hasara yol açıyor.

Yetkililer, böyle felaketlerin önüne geçmek için önlem almak ve sel sularına karşı daha etkin bir mücadele yöntemi geliştirmek gerektiğini vurguluyorlar. Aynı zamanda, halkın sel riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması da önem taşıyor.