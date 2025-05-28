ÇİN, Covid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmayı amaçlayan tek taraflı vize muafiyeti programına 4 Körfez ülkesini dahil edeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını bildirdi. Söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişilerin, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihlerinde Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebileceği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Çin'den 4 Körfez Ülkesine Vize Muafiyeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?