Çin\'den ABD-Iran Anlaşmasına Destek

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD ile İran arasındaki anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lin, Pakistan'ın yürüttüğü ara buluculuk çabalarını takdir ettiklerini söyledi. Lin, tarafların anlaşmayı planlandığı şekilde imzalamasını temenni ettiklerini kaydederek, "İlgili tüm tarafların barışçıl çözüm yönündeki kararlılığını sürdürmesini ve sorunların diyalog ile müzakere yoluyla çözülmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Lin, Çin'in, uluslararası toplumla Orta Doğu ile Basra Körfez'inde barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini de dile getirdi.