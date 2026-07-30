Çin’den İletişim Uydusu Fırlatıldı

ÇİN'in iki iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, iki iletişim teknolojisi test uydusunu bugün saat 09.00'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Uzun Yürüyüş-6' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Önceden belirlenen yörüngelerine yerleşen uyduların; uydu iletişimi, radyo ve televizyon yayıncılığı ile veri aktarımı alanlarında kullanılacağı belirtildi. Uydularla ayrıca ilgili teknolojilere yönelik test ve doğrulama çalışmaları yürütüleceği de kaydedildi.