Çin’den Uzaya İki Yeni Uydu Fırlatıldı

ÇİN'in Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu gönderdiği bildirildi.
Çin dün Hainan Adası'nın kıyısındaki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu fırlattı. Pekin saatiyle 06.40'ta 'Uzun Yürüyüş-7A' taşıyıcı roketiyle fırlatılan 'Shijian-29A' ve 'Shijian-29B' uydularının, önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği açıklandı. Uyduların, uzay hedeflerinin tespiti ile ilgili yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacağı belirtildi.
