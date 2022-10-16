Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması

16.10.2022 12:32
Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20'nci Ulusal Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20'nci Ulusal Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptı. Cinping, "Çin, küresel kalkınma girişimleri ve küresel güvenlik girişimleri önerilerinde bulundu ve bunları uygulamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli" dedi.

Çin Devlet Başkanı Cinping, ÇKP 20'nci Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada güvenlik konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çin'in uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurgulayan Cinping, "Çin, küresel kalkınma girişimleri ve küresel güvenlik girişimleri önerilerinde bulundu ve bunları uygulamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli. Dünyadaki tüm ülkeleri, insanlık için ortak barış, kalkınma, adalet, demokrasi ve özgürlük değerlerini geliştirmeye, tüm ülkelerin insanları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmeye ve çeşitli küresel sorunları birlikte ele almaya içtenlikle çağırıyoruz. Çin halkı, insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak için dünya insanlarıyla el ele vermeye hazır" diye konuştu.

"ÇİN KARARLI BARIŞ DIŞ POLİTİKASI İZLİYOR"

Çin'in dış politikada barış ve diplomasi yolunu izlediğini, hegemonya ve Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıktığını belirten Cinping, "Şu anda dünyadaki değişiklikler eşi görülmemiş bir şekilde gelişiyor ve insanlık benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Dünya bir kez daha tarihin kavşağında duruyor ve nereye gidileceği insanların tercihlerine bağlı. Çin, kararlı bir şekilde bağımsız bir barış dış politikası izliyor, kendi konumunu ve politikasını her zaman konunun esasına göre belirliyor, uluslararası ilişkilerin temel normlarını destekliyor, uluslararası adaleti savunuyor ve her türlü hegemonyaya, güç politikasına ve Soğuk Savaş zihniyetine kararlılıkla karşı çıkıyor. Çin asla hegemonya peşinde olmayacak ve asla genişlemeye girişmeyecektir" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması - Son Dakika
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