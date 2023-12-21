Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Biden\'in yüzüne Tayvan\'ı işgal edeceklerini söyledi

Çin Devlet BaşkanıXi Jinpin, geçen ABD ve Çin arasındaki tansiyonu düşürmek için ABD'yi ziyaret etti. Zirve'de Xi, ABD Başkanı Joe Biden'in yüzüne Çin'in Tayvan'ı alarak bir parçası yapacağını söylediği belirtildi.

Diğer yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda Xi'nin, Tayvan'ı demokratik bir şekilde ele geçirmenin tercih edildiğini, ancak askeri güç kullanma olasılığını da göz ardı etmediğini söylediği belirti.Xi'nin nu açıklaması Çin ordusunun yoğun bir şekilde tatbikat yaptığı döneme denk geldi.

Çin yetkililerinin, toplantıdan sonra Biden'dan, Tayvan'ı ele geçirme planına ABD'nin desteğini taahhüt eden bir açıklama yapmasını ve Amerika'nın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini dünyaya duyurmasını istediği belirtiliyor. Ancak Beyaz Saray bu talebi reddetti ve Biden böyle bir açıklama yapmadı.

Xi'nin, Tayvan'ı ele geçirme planının 2025 veya 2027'de gerçekleşeceğine dair Amerikan askeri tahminlerinin yanlış olduğunu ve henüz planlarını ne zaman uygulayacağına karar vermediğini Biden'a söylediği iddia edilmektedir.