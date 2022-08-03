Çin'den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak - Son Dakika
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Çin'den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak

03.08.2022 09:38
Çin'den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve diğer yetkilileri uyardı.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve diğer yetkilileri uyardı. Ofisten yapılan açıklamada, Ing-wen'in Tayvan'ın 'kendi yıkımını hızlandırdığı' belirtildi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tayvan'ın bağımsızlığının ve ayrılıkçıların asla başarılı olamayacağı ifadelerine yer verilerek, "Tsai Ing-wen ve yetkilileri, 'bağımsızlık' provokasyonu yapmak için dış güçlerle işbirliği yapmaları konusunda uyarıyoruz. Bu yalnızca kendi yıkımını hızlandıracak ve Tayvan'ı felaketin uçurumuna itecektir. Tarih, 'Tayvan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçılığın asla başarılı olmayacağını, ülkenin ve milletin çıkarlarına ihanet etmenin tam bir başarısızlık olacağını kanıtladı. Kanıtlamaya da devam edecek. Hiç kimse veya hiçbir güç, Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, kararlı iradesini ve güçlü yeteneğini küçümsememelidir" denildi.


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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak - Son Dakika
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