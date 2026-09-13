Çin, gelecek yıl 19'uncu BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yeni Delhi'deki 18'inci BRICS Liderler Zirvesi'nde ülkesinin gelecek yıl BRICS dönem başkanlığını devralacağını duyurdu. Zirvenin hangi Çin şehrinde düzenleneceği henüz açıklanmadı.
ÇİN'in gelecek yıl düzenlenecek 19'uncu BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin gelecek yıl BRICS dönem başkanlığını devralacağını duyurdu. Zirvenin Çin'in hangi şehrinde düzenleneceği henüz açıklanmadı.
Kaynak: DHA
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