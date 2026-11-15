Çin\'in elektrikli yolcu uçağı CE-25A ilk pilotlu uçuşunu Bincou\'da tamamladı

(ANKARA) - Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçağın deneme uçuşunda tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını bildirdi.

Çin'in resmi haber ajansının haberine göre, Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, Şandong eyaletinin Bincou kentinde ilk pilotlu deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Uçakta iki pilot ve bir uçuş mühendisi yer aldı. COMAC, deneme uçuşu sırasında uçağın sistemlerinin normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını açıkladı.

COMAC'ın Çinli batarya üreticisi CATL, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve diğer proje ortaklarıyla birlikte geliştirdiği CE-25A, Çin'in ilk yerli üretim elektrikli yolcu uçağı olarak tanıtılıyor. Şehirler arası uçuşlar için tasarlanan uçak, 19 yolcu taşıma kapasitesine ve azami 10 ton kalkış ağırlığına sahip. Saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen uçak, 2 bin 400 metre irtifada seyredebiliyor ve 400 kilometre menzili bulunuyor.

CE-25A'nın ilk pilotsuz deneme uçuşu 2 Şubat'ta gerçekleştirilmiş, ardından 19 insansız otonom uçuş yapılmıştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi de uçağın uçuşa elverişliliğinin belgelendirilmesine yönelik tip sertifikası başvurusunu kabul etmişti.