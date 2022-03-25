Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü - Son Dakika
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Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü

25.03.2022 16:41
Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü

XİNİNG, 25 Mart (Xinhua) — Ekolojik sistem, Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda son yıllarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve bu da onu artan sayıda vahşi hayvanın yaşam alanı haline getiriyor. Tibet Platosu'nun ormanlarında ve otlaklarında yaşayan, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan ak dudaklı geyik Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda görüldü. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua) Çin'in kuzeybatısında yer alan […]

XİNİNG, 25 Mart (Xinhua) — Ekolojik sistem, Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda son yıllarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve bu da onu artan sayıda vahşi hayvanın yaşam alanı haline getiriyor. Tibet Platosu'nun ormanlarında ve otlaklarında yaşayan, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan ak dudaklı geyik Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda görüldü. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua) Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletindeki Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın Lancang Nehri bölümünün kaynağında bir ak dudaklı geyik sürüsü, 24 Mart 2022.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda Ak Dudaklı Geyik Sürüsü Görüldü - Son Dakika
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