Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Dünya

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Tanıtıldı

Çin\'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Tanıtıldı

Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik gelişimi ile doğal güzellikleri hakkında bilgi verildi. Akademi Başkanı Jufeng Hou, bölgenin kendine has güzelliklerinden bahsetti.

20.11.2024 21:07  Güncelleme: 21:11
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ÇİN Büyükelçiliği'nde Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişim ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Çin Büyükelçiliği'nde Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişim ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı Jufeng Hou'un bir konuşma yaptı. Jufeng Hou, Xinjiang'ın Çin Cumhuriyetindeki konumunu hatırlatarak, "Xinjiang'da yüksek dağlar, havzalar, nehirler, göller var ve çok görkemlidir. Her mevsim, Xinjiang'da farklı güzel resimler manzaralar oluyor. Xinjiang'a giderseniz yaylalara gidebilirsiniz. Oradaki manzara çok güzel. Yazın Xinjiang ayrı bir güzelliğe sahiptir. Batı ülkelerinin güzelliğini aratmıyor. Baharda nar ağaçları olan bahçelerde oturursanız o zaman meyvelerin kokularını alabilirsiniz. Kışın tam bir efsane gibi bir şehirdir. Bembeyaz kar içinde 6 ay çok güzel oluyor. Bu yüzden de Sincan'a gitmiş olanların hepsi Xinjiang'a aşık oldu" dedi.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Tanıtıldı - Son Dakika

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