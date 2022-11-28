Çin'de virüsler üzerinde çalışmalar yapan bilim insanları yarasa ve insanlarda hastalığa yol açabilecek bir virüs türü keşfettiklerini duyurdu. Yapılan duyuruda yeni virüsün adınınBtSY2 olduğu açıklanırken virüsün Kovid-19 ile aynı aileden olduğu da belirtildi.
Çalışmayı yürüten bilim insanları özellikle çiftlik hayvanlarına bulaştığı düşünülen 5 yeni virüs keşfettiklerini belirterek "Hem SARS-CoV-2 hem deSARS-CoV ile yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni beş virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe vereni ise BtSY2 adlı virüstür" dedi.
Öte yandan araştırmacılar, Çin'in Yunnan eyaletindeki altı şehirden 15 türü temsil eden 149 farklı yarasadan rektum örnekleri topladıklarını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Dünya diken üstünde! Hayvanlardan insana geçen yeni bir virüs tespit edildi - Son Dakika