Çin, İngiltere'yi casuslukla suçladı - Son Dakika
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Çin, İngiltere'yi casuslukla suçladı

Çin, İngiltere\'yi casuslukla suçladı

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, İngiliz istihbaratı MI6'nın Çin'de merkezi bir devlet kurumunda çalışan bir çifti ajan olarak kullandığını öne sürdü. Çin, ulusal güvenlik ajansının kapsamlı bir soruşturmanın ardından MI6'nın Wang soyadlı bir çalışanı ve Zhou soyadlı eşini kendi bünyesinde çalıştırdığını savundu. İngiltere'nin Çin'i casuslukla suçlamasından bir ay sonra bu suçlamayı yöneltmesi dikkat çekti.

03.06.2024 11:26
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(ANKARA) – İngiltere'nin Çin'i casuslukla suçlamasından bir ay sonra bu sefer Çin, İngiltere'ye aynı suçlamayı yöneltti. Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, İngiliz istihbaratı MI6'nın Çin'de merkezi bir devlet kurumunda çalışan bir çifti ajan olarak kullandığını öne sürdü.

Çin, Birleşik Krallık Gizli İstihbarat Servisi MI6'yı Çinli devlet çalışanlarını casus olarak kullanmakla suçladı. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nin Çin'deki merkezi bir devlet kurumundan bir çifti saflarına kattığını iddia etti.

Çin, ulusal güvenlik ajansının kapsamlı bir soruşturmanın ardından MI6'nın Wang soyadlı bir çalışanı ve Zhou soyadlı eşini kendi bünyesinde çalıştırdığını savundu. Bakanlık, MI6'nın Wang'i 2015 yılında Çin-İngiliz değişim programı kapsamında eğitim için İngiltere'ye gittiğinde yetiştirmeye başladığını iddia etti.

Devlet Güvenlik Bakanlığı, MI6 ajanlarının İngiltere'de Wang'a "özel ilgi" gösterdiklerini, "ilgi alanlarını ve zayıflıklarını daha iyi anlamak" için onu akşam yemeklerine ve turlara davet ettiklerini de öne sürdü.

Çin'in iddialarına göre, MI6 Wang'a profesyonel casusluk eğitimi verdikten sonra istihbarat toplamak üzere Çin'e dönmesini istedi. Çin'de güvenlik görevlileri, Wang ve beraber çalıştığını iddia ettiği eşi Zhou'yu gözaltına alarak sorguladı. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı Wang'ın sorguda İngiliz istihbaratı için çalıştığını itiraf ettiğini öne sürdü.

İngiltere de Çin'i suçlamıştı

Çin'in açıklaması İngiltere'nin iki kişiyi Çin adına casusluk yapmakla suçlamasından bir ay sonra geldi. İngiltere polisi, bu kişileri yabancı bir devlete "makale, not, belge ya da bilgi" vermekle suçlarken; Çin bu iddiaları "kötü niyetli bir iftira" olarak nitelendirmişti.

Yine geçtiğimiz ay, Matthew Trickett isimli bir kişi İngiltere'de ölü bulundu. İngiliz polisi, Trickett'in Çin Halk Cumhuriyeti özel idari bölgesi Hong Kong için istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü öne sürerken; ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

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