Çin, Lijian-1 Y18 ile 9 uyduyu Dongfeng bölgesinden uzaya fırlattı - Son Dakika
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Çin, Lijian-1 Y18 ile 9 uyduyu Dongfeng bölgesinden uzaya fırlattı

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Çin, Lijian-1 Y18 ile 9 uyduyu Dongfeng bölgesinden uzaya fırlattı
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Çin, Qinling-1 ve Qinling-2'nin de aralarında olduğu 9 uyduyu Lijian-1 Y18 roketiyle Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden uzaya gönderdi. Fırlatma, Lijian-1 serisinin 16. uçuşu olarak kaydedilirken uyduların tamamı planlanan yörüngelerine sorunsuz yerleşti.

ÇİN'in, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, aralarında 'Qinling-1' ve 'Qinling-2'nin de bulunduğu 9 uyduyu 'Lijian-1 Y18' taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı. Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03'te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi. Fırlatma misyonu, 'Lijian-1' serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiDünyaUzaySon Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Lijian-1 Y18 ile 9 uyduyu Dongfeng bölgesinden uzaya fırlattı - Son Dakika
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