Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Dünya

Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti


29.01.2026 13:59
Çin'de görülen davada mahkeme, Myanmar'da dolandırıcılık ve yasa dışı kumar merkezleri işlettiği belirlenen ünlü Ming ailesine mensup 11 kişiyi idam cezasına çarptırdı. Aile üyelerinin yürüttüğü faaliyetlerle 1,4 milyar doları aşan yasa dışı gelir elde ettiği tespit edildi.

Çin, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren organize dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı 11 kişiyi idam ederek sınır ötesi suçlara karşı sert bir mesaj verdi. Çin devlet medyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütü üyeleri telekomünikasyon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlara karıştıkları gerekçesiyle mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

"MİNG AİLESİ" YARGILANDI

Cıciang eyaletindeki Wenzhou kentinde görülen davada, "Ming ailesi" olarak bilinen suç şebekesine mensup 39 kişi yargılandı. Aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 11 zanlı idam cezası alırken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi. Mahkeme, suç örgütünün Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesindeki sanayi parkları ve sahte işletmeler üzerinden milyarlarca yuanlık yasa dışı gelir elde ettiğini belirtti.



TEHDİT YOLUYLA DOLANDIRICILIK YAPTIRMIŞLAR

Suç örgütünün, Çin'den iş veya yatırım vaadiyle kandırdığı kişileri Myanmar'a götürerek tehdit yoluyla dolandırıcılık faaliyetlerine dahil ettiği, bazı mağdurların hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin zorla çalıştırılmasına neden olduğu da mahkeme dosyasında yer aldı.

Bu idam kararları, Çin'in telekom dolandırıcılığı ve uluslararası suç zincirlerine karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı operasyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2023'ten bu yana sınır ötesi dolandırıcılık çetelerine yönelik soruşturmalar ve tutuklamalarla ilgili binlerce kişi Çin'e iade edildi veya tutuklandı.

Dolandırıcılık, Güvenlik, Myanmar, Mahkeme, Hukuk, Dünya



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Bizim ülkede bunlara ödül verirler büyük başlar bunlarla ortak şirketler kurarlardi şimdi kurdukları gibi bizde hakemler futbolcular iş adamları ve milleti temsil eden bir sürü insan bu işlerin içinde yazık olmuş bizim ülkede onur bölgesi verirlerdi 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Eyy ABD. hani dünyaya adelet getirdiğini söylüyor sun ya Hadi bakım müdahale et... Yerse..... 0 0 Yanıtla
  • Servet Cakici Servet Cakici:
    kısasa kısas olması gereken bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

