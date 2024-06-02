Çin Savunma Bakanı Tayvan'ın bağımsızlığını durdurmak için adımlar atacak - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Tayvan'ın bağımsızlığını durdurmak için adımlar atacak

Çin Savunma Bakanı Tayvan\'ın bağımsızlığını durdurmak için adımlar atacak

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Tayvan'ın bağımsızlığını durdurmak için zamanında, kararlı ve güçlü adımlar atacaklarını belirtti. Jun ayrıca, Çin'in barışı savunduğunu, ortak güvenlik aradığını ve temel çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu vurguladı.

02.06.2024 12:05
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Jun, " Tayvan'ın bağımsızlığını durdurmak ve bu komplonun asla başarıya ulaşmamasını sağlamak için zamanında, kararlı ve güçlü adımlar atacağız" dedi.

Çin Savunma Bakanı Jun, Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çin barışı savunur, ortak güvenlik arar, eşit saygıyı gözetir, açıklık ve kapsayıcılığa önem verir ve temel çıkarlarını kararlılıkla savunur. Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durum genel olarak istikrarlıdır. Her bir ülkenin kendi çıkarlarının farkına varması ve doğru diyalog ve istişare yoluna dönmesi ümit edilmektedir. Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak Çin ordusunun kutsal görevidir. 'Tayvan'ın bağımsızlığını' durdurmak ve bu komplonun asla başarıya ulaşmamasını sağlamak için zamanında, kararlı ve güçlü adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Singapur, Tayvan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin Savunma Bakanı Tayvan'ın bağımsızlığını durdurmak için adımlar atacak - Son Dakika

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