Çin ve ABD Dışişleri Bakanlarından Görüşme

05.05.2026 23:01
Wang Yi ve Marco Rubio, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları telefonla görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Çin-ABD ilişkileri, Taiwan konusu ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Wang görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde genel istikrarın korunduğunu vurgulayarak, üst düzey temaslar için kapsamlı hazırlık yapılması, iş birliğinin genişletilmesi ve görüş ayrılıklarının yönetilmesi gerektiğini aktardı. Çin ile ABD'nin stratejik, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler tesis etme olanaklarını araştırması gerektiğini söyleyen Wang, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği vizyonunun hayata geçirilmesinin önemine değindi. Wang, Taiwan konusunun Çin'in temel hak ve çıkarlarıyla ilgili olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerindeki en büyük risk noktasını oluşturduğunu anımsatarak, "ABD, taahhütlerine sadık kalarak doğru tercihte bulunmalı, Çin-ABD iş birliği için yeni alanlar açmalı ve küresel barışa üzerine düşen katkıyı sunmalı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD-Çin ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri olduğunun altını çizerek, lider diplomasisinin bu ilişkilerin merkezinde yer aldığını ifade etti. Rubio, "Her iki taraf da ABD ile Çin arasındaki üst düzey etkileşimlere ivme kazandırmak ve ikili ilişkilerde stratejik istikrarı gözetmek amacıyla iletişim ile koordinasyonu sürdürmeli, birbirine saygı göstermeli ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

