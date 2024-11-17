Çin ve ABD Liderlerinden Lima\'da Önemli Görüşme

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ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Lima'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, iki liderin bir yıl sonra ilk kez görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin son dört yıldaki gidişatı değerlendirilirken, ABD'de yeni döneme geçiş sürecinde iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğinin sürmesi, fikir ayrılıklarının yönetilmesi ve her iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasının önemine vurgu yapıldı.