Çin ve Vietnam Ortak Devriye Başlatıyor

ÇİN ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, Beibu Körfezi'nde 2025 yılının ilk ortak devriyesini gerçekleştirecekleri bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Yongxing ve Xisha gemilerinin, Vietnam Sahil Güvenliği'nie ait iki gemiyle bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı. İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek, deniz balıkçılığının üretim ile işletme düzenini sağlayacak ve acil durumlara müdahale gibi konularda iş birliği yapacak.