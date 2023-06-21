13 yaşındaki kız Çinli kız, ailesinin biriktirdiği 61 bin doları cep telefonu oyunlarında harcadı

Çin'de13 yaşındaki bir kız öğrenci, ailesinin yıllardır biriktirmiş olduğu 61.000 dolarlık serveti cep telefonu oyunlarında harcadı. Genç kızın annesi Gong Yiwang, kızının mobil oyunlarında tüm servetini harcadıktan sonra çok az parasının kaldığını ve aile olarak perişan olduklarını söyledi.

ÖĞRETMENLERİNDEN TELEFON GELDİ

Gong, öğretmenlerinden kızının paralı mobil oyunlara olan bağımlılığına dair endişeli olduklarına dair telefon aldıktan sonra banka bakiyesini kontrol etti. Anne, banka bakiyesini kontrol ettiğinde, kızının oyun hesaplarına 17.000 dolar ve ek olarak oyun içi alışverişlere 30.000 dolar harcadığını fark etti.

KANITLARI YOK ETTİ

Küçük kız, annesinin geçmişte yaptığı bir alışverişten banka bilgilerini hatırlayan ve yaptığı harcamaları için mali beyanları sildi ailesi görmesin diye sildi. Bayan Yiwang, "13 yaşındaki kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım! Kafam patlayacak gibi" dedi. Anne, iadeler talep etmesine rağmen, kaybettiği tüm parayı geri alamadığını belirtti.