Çinli adam, eşini sokakta başka biriyle yakaladı ve boşanma davası açtı

Çin'in Hubei eyaletinin Ein Sue şehrinde yaşayan Phoo, olarak bilinen adam eşiyle ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Phoo eşiyle tanıştığında düşük gelirli özel bir şirkette çalıştı, ancak evlendikten sonra Fujian eyaletinde daha yüksek maaşlı bir işe girdi. Tong isimli kadın ise o sıralarda memleketinde yaşamaya devam etti.

Genç kadın bir ayakkabı dükkanında çalışıyor ve orta seviyeli bir hayat sürüyordu. Phoo 2023'ün başlarında Kovid salgının ekonomik etkileri nedeniyle işsiz kaldı. Eşiyle artık sık sık görüşmeyen Phoo, memleketine dönmeye karar verdi.

Eve dönüşünün ardından Phoo, karısının ayrı geçirdikleri zamanı telafi etmek için ona daha fazla sevgi ve özen göstermesini bekliyordu. Ancak Tong, Phoo'ya karşı giderek daha fazla uzaklaştı ve soğuklaştı.

Her gün eve geç gelen eşinden şüphelenmeyen Phoo, kadının yoğun çalıştığını düşündü ve ekonomik durumlardan dolayı yargılamadı.

Bir gece Phoo, eşi Tong işyerinden dönmeyince endişeye kapıldı. Evden çıkan Phoo sokaklarda eşini aramaya başladı. Phoo bir üst geçitten Tong'un geleceği sokağa bakmaya başladı. Tam o sırada sokak lambasının altında gizemli bir çift gördü. Phoo adamın yanındaki kadının eşi olduğunu gördü ve onları uygunsuz bir biçimdeyken yakaladı.

O gecenin ilerleyen saatlerinde Phoo, diğer adamın şimdi aynı şirkette çalışan eski bir lise arkadaşı olduğunu öğrenerek Tong ile yüzleşti. İkili, bir yılı aşkın süredir gizlice ilişki yaşıyordu. Kalbi kırılan ve aldatıldığını hisseden Phoo, boşanma davası açmayı seçti ve Tong'dan ayrıldı.