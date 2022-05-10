Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti

10.05.2022 14:36
Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de Sandra Moore isimli kadın, erkeklerin girmesi yasak olan motele gizlice erkek arkadaşını soktu. İkili burada birlikte olmaya başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi. Erkek ise odadan kaçtı. Genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu. Daha önce hayat kadını olarak çalışan ancak son zamanlarda hayat kadınlığı yapmayı bırakan Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINI GİZLİCE SOKTU

Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu. İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Motelde diğer odada kalan kadınlar, Moore'nin odasından çıkan bir erkeği gördüklerini ifade etti. Polis ekipleri de olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından konuyla ilgili tespitlerini açıkladı.

BOYNUNA HORTUM BAĞLAMIŞ

İnceleme sonucunda genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının ölümünde erkek arkadaşının ihmali olmadığı düşünülüyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

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SON DAKİKA: Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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