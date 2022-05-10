Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu. Daha önce hayat kadını olarak çalışan ancak son zamanlarda hayat kadınlığı yapmayı bırakan Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINI GİZLİCE SOKTU

Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu. İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Motelde diğer odada kalan kadınlar, Moore'nin odasından çıkan bir erkeği gördüklerini ifade etti. Polis ekipleri de olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından konuyla ilgili tespitlerini açıkladı.

BOYNUNA HORTUM BAĞLAMIŞ

İnceleme sonucunda genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının ölümünde erkek arkadaşının ihmali olmadığı düşünülüyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.