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Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu

12.01.2022 16:45

İngiltere'de tır sürücüsü cinsel içerikli film izlerken aracın kontrolünü kaybetti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren sürücüye 8 yıl hapis, 10 yıl araç sürmeme cezası verildi.

İngiltere'nin Durham kentinde yaşanan kaza, akıllara durgunluk verdi. Tır sürücüsü Nica Onut, yolda ilerlediği sırada tek gecelik cinsel ilişki arayan kişilerin buluştuğu siteden gezip, cinsel içerikli filmler izliyordu. Fakat izlediği film yüzünden, önündeki otomobili fark edemeyen Onut, içinde 3 kişi bulunan otomobili altına aldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tırın altında kalan otomobil, metrelerce sürüklendi. Alev topuna dönen araçta mahsur kalan 51 yaşındaki Paul Mullen ile karı koca olan Elaine Sullivan(59) ve David Daglish (57) yanarak can verdi.

Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne neden oldu

TELEFON İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından müfettişler, Onut'un telefonuna el koydu. Telefonda yapılan inceleme sonucunda Onut'un kazadan kısa bir süre önce ve kaza sırasında cinsel içerikli sitelerde gezdiği tespit edildi.

10 YIL ARAÇ SÜRMEME CEZASI

Kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan Onut'a 8 yıl hapis cezası verildi. Tır sürücüsü ayrıca 10 yıl trafikten men edildi. Geçtiğimiz yıl meydana geldiği belirtilen kazanın güvenlik kamera görüntüsünde de Onut'un kusurlu olduğu tespit edildi.

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Son Dakika Dünya Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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