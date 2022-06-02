Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki ortaokullar bölgesinde yer alan Midwest City Ortaokulu'nda spor öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Ivy Reaneau, bir öğrencisinin kendisini beğendiğini öğrendi.
Bu haberi almasının ardından 16 yaşındaki öğrencisini etkilemek istediği iddia edilen öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve 1 adet cinsel içerikli videosunu gönderdi.
Yine iddialara göre öğrenci, öğretmeni tarafından gönderilen videoyu arkadaşlarına gösterdi. Bu dedikoduların kısa süre içerisinde yayılmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Skandal yaratan olayın mahkemesi de geçtiğimiz günlerde görüldü. Hakim, öğrencisine uygunsuz videolar gönderdiği yönündeki suçu sabit olan öğretmen hakkında tutuklama kararı verdi.
Son Dakika › Dünya › Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı - Son Dakika