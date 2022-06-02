Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı - Son Dakika
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Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı

02.06.2022 12:21
Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı

ABD'de bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan 28 yaşındaki Ivy Reaneau'nun 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraf ve cinsel içerikli video gönderdiği ortaya çıktı. Öğretmen, müstehcen görüntülerinin birçok ortaokul öğrencisi tarafından görüntülenmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki ortaokullar bölgesinde yer alan Midwest City Ortaokulu'nda spor öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Ivy Reaneau, bir öğrencisinin kendisini beğendiğini öğrendi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERMİŞ

Bu haberi almasının ardından 16 yaşındaki öğrencisini etkilemek istediği iddia edilen öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve 1 adet cinsel içerikli videosunu gönderdi.

ARKADAŞLARINA GÖSTERİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yine iddialara göre öğrenci, öğretmeni tarafından gönderilen videoyu arkadaşlarına gösterdi. Bu dedikoduların kısa süre içerisinde yayılmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Skandal yaratan olayın mahkemesi de geçtiğimiz günlerde görüldü. Hakim, öğrencisine uygunsuz videolar gönderdiği yönündeki suçu sabit olan öğretmen hakkında tutuklama kararı verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı - Son Dakika


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