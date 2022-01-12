Çıplak eylem yapmasıyla tanınan ünlü aktivist Laura Amherst, kendisine gelen teklifi ifşa etti

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İklim değişikliğine dikkat çekmek için çıplak eylemler gerçekleştiren ve adını bu şekilde dünyaya duyuran aktivist Laura Amherst, geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kapısına çırılçıplak şekilde gitmişti. Laura bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.

KENDİSİNE GELEN MESAJI İFŞA ETTİ

Laura, Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen bir mesajı takipçileriyle paylaşarak yardım istedi. Buna göre kadına mesaj atan ve 18 yaşında olduğunu belirten şahıs, Laura'nın her söylediğini takip ettiğini söyledi.

"KANITLAMAM İÇİN İLİŞKİYE GİRMEMİZ LAZIM"

Laura'ya mesaj atan şahıs, kendisinin de bir iklim aktivisti olduğunu belirterek, "Ben de büyük bir iklim değişikliği savaşçısıyım ve farkındalık yaratmak için mücadele ediyorum. Ancak arkadaşlarıma iklim değişikliğinin var olduğunu kanıtlamam için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" diye yazdı.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM İSTEDİ

Çevreci aktivistin, kendisine mesaj atan gence ne cevap verdiği henüz bilinmiyor. Fakat Laura, "Sizce ona evet demeli miyim?" diyerek konu hakkında takipçilerinden yardım istedi. Aktivist, geçtiğimiz dönemde başbakan olma talebin dile getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.