Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü - Son Dakika
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Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü

25.07.2022 12:01
Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü

Fransa'nın Lyon kentindeki çıplaklar plajında yaşanan olayda bir kadına bakarak kendini tatmin eden kişi fark edilince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında silahını ateşleyen yaşlı bir adam, şahsı öldürdü.

Fransa'nın Lyon kentindeki 'La Mama' plajında ??Cumartesi sabahı korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre 46 yaşındaki bir erkek, çıplaklar plajındaki kadınlardan birine bakarak kendisini tatmin etmeye başladı. Bu hareketi ise çevredekiler tarafından fark edildi.

YAŞLI ADAMLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

O sırada plajda bulunan 76 yaşındaki bir adam, duruma tepki gösterince ikili arasında tartışma yaşandı. İddialara göre tartışma kısa sürede büyüdü ve 76 yaşındaki adam, yanındaki silahı şahsa doğru ateşledi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Fransız polisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 46 yaşındaki adamın biri göğüsten olmak üzere en az 3 kurşun yarası aldığını ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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