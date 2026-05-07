CNN\'in Kurucusu Ted Turner Hayatını Kaybetti

CNN, kanalı kurarak 24 saatlik haber kültürünün öncülüğünü yapan medya patronu Ted Turner'ın 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Turner 1980'de kesintisiz haber yayını yapan ilk kanal olan Cable News Network'ü kurdu. Kanal kısa sürede medya dünyasının önemli bir parçası haline geldi.

CNN'in CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Mark Thompson, "Ted son derece ilgili ve kararlı bir liderdi; ataktı, korkusuzdu ve her zaman sezgilerine güvenir ve kendi muhakemesine dayanırdı" dedi.

"CNN'in başat ruhuydu ve her zaman öyle kalacak. Ted, omuzlarında durduğumuz devdir ve bugün hepimiz onu ve hayatlarımıza ve dünyaya etkisini anacağız."

CNN başlangıçta zorluklar yaşadı, ancak 1981'de ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi ve 1986'daki Challenger uzay mekiği faciası gibi olaylar sırasında hızlı ve kesintisiz yayın yaparak önemini kanıtladı.

Kanal, 1990-1991 Körfez Savaşı sırasında sağladığı sürekli güncellemelerle gerçek anlamda büyüdü.

Eski ABD Başkanı George W. Bush bir keresinde, CIA'den öğrendiğinden daha fazlasını CNN'den öğrendiğini söylemişti.

CNN'in başarısı, Rupert Murdoch tarafından 1996'da kurulan Fox News gibi başka haber kanallarının da kurulmasına yol açtı.

Ancak CNN, Turner'ın tek girişimi değildi. Kariyerine, babasının intihar etmesinin ardından başarılı aile reklam panosu şirketini devralarak başladı; ardından Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bir radyo istasyonu satın aldı.

On yıl içinde bu istasyon, Turner Broadcasting System'ın (TBS) temelini oluşturmuştu ve patronu da ABD'nin en büyük medya patronlarından biri haline gelmişti.

Televizyon imparatorluğu ayrıca TBS ve TNT kanallarını, Turner Classic Movies'i ve Cartoon Network'ü de kapsıyordu.

1985'te MGM film stüdyolarını 1,5 milyar dolar karşılığında kısa süreli ve talihsiz bir satın alma girişiminde bulundu. Şirketi Time Warner ile birleşmeden önce, 1990'larda Castle Rock Entertainment ve New Line Cinema adlı film ve televizyon şirketlerini satın aldı.

Medyanın ötesinde Turner, 1977'de America's Cup'ı kazanan dünya çapında bir yatçıydı ve Atlanta Braves beyzbol takımının, Atlanta Hawks basketbol takımının ve Atlanta Thrashers buz hokeyi takımının sahibiydi.

Turner, 1991'den 2001'e kadar oyuncu Jane Fonda ile evliydi.