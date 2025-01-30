Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
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Dünya

Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

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Coca-Cola'nın bazı ürünlerinde yüksek seviyede klorat tespit edilmesi nedeniyle başlattığı geri çağırma dalgası dünyaca ünlü bir ürüne de sıçradı. ABD pazarı için üretilen 350 gramlık bir cips paketinde önceden bildirilmeyen bir süt ürününe rastlanan patates cipsi devi Lay's, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin ''birinci sınıf tehlike'' uyarısının ardından ürünü piyasadan toplatma kararı aldı.

30.01.2025 08:25
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Coca-Cola Europacific Partners, Belçika'daki Gent üretim tesisinde yapılan rutin denetimler sırasında tespit edilen klorat sebebiyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı almış, tüketicilerden belirli parti numaralarına sahip içecekleri tüketmemelerini istemişti.

BENZER BİR ADIM DAHA

Bu büyük yankı uyandıran geri çağırma kararının ardından Şimdi de ABD merkezli patates cipsi devi Lay's, satışa sunduğu bir ürünle ilgili benzer bir adım attı.

LAY'S'TE AÇIKLANMAYAN SÜT İÇERİĞİ KRİZİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Lay's'in yalnızca ABD pazarı için üretmiş olduğu 350 gramlık bir cips paketinde, önceden bildirilmeyen bir süt ürününe rastlandı. FDA, bu durumun özellikle süt alerjisi veya hassasiyeti bulunan bireyler için ciddi tehlikeler taşıdığını ve hatta ölümcül alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

"BİRİNCİ SINIF TEHLİKE" OLARAK BELİRLENDİ

FDA, süt içeriği tespit edilen Lay's cipslerini "birinci sınıf tehlike" kategorisine dahil ederek en yüksek risk seviyesinde değerlendirdi. Yetkililer, bu riskli cipslerin yalnızca Washington ve Oregon eyaletlerinde satıldığını belirtti. Ancak tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi ve geri iade etmesi gerektiği vurgulandı. FDA uzmanları, süt alerjisi bulunan bireylerin bu cipsleri tüketmesi halinde yaşamsal risk taşıyan ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Gıda sektöründeki bu ardı ardına gelen geri çağırmalar, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimi konusunda endişeleri artırırken, firmaların denetim ve üretim süreçlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Coca Cola\'dan sonra bu kez de Lay\'s! Tehlikeli ürün ABD\'de piyasadan toplatılıyor

Coca Cola, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Acar:
    İsraf olmasın CHP’lilere dağıtın onlar bayılır Boykot ürünlerine 40 5 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    o tür yiyecekler zaten baştan sona sağlıksız 34 0 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Boykot sağlığınızı da Korur 31 0 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Boykot yapan sıhhat bulur. 29 0 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    bizde ne araştıran var nede test eden var biz zaten hayvaniz ne verseler yiyiyoruz 22 1 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bu ürünler yarın birgün türkiyeye gelir ve türk halkına satarlar 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    ne yerim ne de çocuğuma yediririm. Bir sorun tespit edilmese bile sağlıksız oldukları bilinen bir gerçek. 14 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Gıda sanayisinin devleri birer birer ifşa oluyor. sanki bir talimat verildi ve hepsi dökülüyor 7 0 Yanıtla
  • Tuncay Sevim:
    bizde sadece kınama yaparlar 4 1 Yanıtla
  • monşer null:
    devam ke 0 1 Yanıtla
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