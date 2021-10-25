Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da küçük yaştaki oğluyla birlikte bir köprüden aşağı atlamak isteyen bir kadın, yoldan geçmekte olan bir otobüs şoförü tarafından kurtarıldı.
Otobüsü durduran sürücü, arkadan yaklaşarak kadını güvenli bir yere çekti. Kadın ve oğlunun şu anda güvende olduğu bildirilirken, olay anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Xinhua
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