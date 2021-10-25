Çocuğuyla köprüden atlamak isteyen kadını, otobüs şoförü kurtardı! O anlar kamerada

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da küçük yaştaki oğluyla birlikte bir köprüden aşağı atlamak isteyen bir kadın, yoldan geçmekte olan bir otobüs şoförü tarafından kurtarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Otobüsü durduran sürücü, arkadan yaklaşarak kadını güvenli bir yere çekti. Kadın ve oğlunun şu anda güvende olduğu bildirilirken, olay anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.